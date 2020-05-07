Beyşehir lavanta kokmaya başlayacak
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Beyşehir lavanta kokmaya başlayacak

Beyşehir lavanta kokmaya başlayacak
07.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:08

Beyşehir Belediyesi'nin ilçe merkezinde refüj ve kavşaklara lavanta bitkisi dikmeye başladığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nin ilçe merkezinde refüj ve kavşaklara lavanta bitkisi dikmeye başladığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, yürüttüğü çalışmalarla şehrin çehresini güzelleştirmeye devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin Beyşehir Gölü kıyı şeridi, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi, Vuslat Parkı ve Kültür Park'ta aydınlatma ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından refüjlere tıbbi ve hoş kokulu bitkiler arasında yer alan lavanta bitkisi dikmeye başladığını belirten Başkan Bayındır, şunları kaydetti:

"Günden güne değişen, büyüyen ve güzelleşen şehrimize yenilikler katmaya devam ediyoruz. Bitkilendirme ve kent estetiği çalışmalarımız kapsamında daha önce aydınlatma ve zemin çalışmaları tamamlanan gölümüzün kıyı şeridine, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi'ne, Vuslat parkı ve Kültür parkına 6 bin adet lavanta dikimi gerçekleştirdik. Şehrin her bölgesinde uygulayacağımız bitkilendirme çalışmalarına devam edeceğiz. İlçemizi lavanta ile özleştirerek önümüzdeki günlerde kendi lavanta tesisimizi kurarak üretime başlayacağız. Bu sayede Beyşehir'in her yeri lavanta kokacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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