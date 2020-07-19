Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Büyükkafalı güven tazeledi Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanlığı görevine, yapılan olağan genel kurulda Mustafa Büyükkafalı yeniden getirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanlığı görevine, yapılan olağan genel kurulda Mustafa Büyükkafalı yeniden getirildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda seçime tek aday olarak giren Büyükkafalı, yeniden derneğin yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Kurulda, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Genel kurula katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, derneğin ilçenin kültürünün tanıtılarak ön plana çıkarılması, turizminin geliştirilmesi yönünde ve farklı alanlarda da faaliyet yürüterek çok önemli hizmetlere imza attığını dile getirdi ve yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi. Bayındır, derneğin bünyesindeki kolları ile bölge adına iyi şeyler yaptığını da belirterek, "Sizleri gıpta ve gururla izliyorum. Bunlar hep inananların başarısıdır." ifadesini kullandı.

Dernek başkanlığına yeniden seçilen Büyükkafalı da kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA