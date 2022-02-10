Beyşehir-Konya Karayolu ulaşıma yeniden açıldı

KONYA (İHA) - Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Beyşehir- Konya karayolu her iki yönden de tüm araçların ulaşımına yeniden açıldı.

Söz konusu güzergah kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle dün akşam saat 20.00'den itibaren çekici, kamyon ve yolcu otobüslerinin geçişine her iki yönden de kapatıldı. Karayolu sabah saat 08.30'dan itibaren ise olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı. Konya yolu girişinde ve Doğanbey Mahallesi kavşağında bekleyen trafik ekipleri, Konya yönüne seyahat etmek isteyen araçların geçişine izin vermedi. Bugün saat 11.30 itibariyle Beyşehir-Konya Karayolu'nda ulaşım tüm araçlara yeniden açıldı. Beyşehir-Konya Karayolu'nun açılmasıyla Konya-Isparta illeri arasındaki ulaşım yeniden sağlanmaya başladı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa