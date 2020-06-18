Beyşehir Kaymakamlığı'ndan maske ve sosyal mesafe uyarısı Beyşehir İlçe Kaymakamlığı, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Beyşehir İlçe Kaymakamlığı, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Beyşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların hayatlarını kaybetme riskini önlemek ve toplum sağlığı ile kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasını engellemek amacıyla ilçe genelinde açık alanlarda maske takılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla ilçemizde tüm vatandaşlarımızın cadde, sokaklar ile tüm açık ve kapalı alanlarda maske takmaları ve sosyal mesafeye riayet etmeleri zorunludur. Maske takma ve sosyal mesafe zorunluluğuna uymayan vatandaşlarımıza 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğinin bilinmesi konusu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Öte yandan, Beyşehir Kaymakamlığı'nın konuyla ilgili duyurusu Belediyenin hoparlörlerinden de sık sık anons ediliyor.

Kaynak: AA