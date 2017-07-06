Beyşehir'in Park ve Yeşil Alanları Dezenfekte Ediliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaz döneminin gelmesi ile birlikte artan ziyaretçi yoğunluğunu gözönünde bulunduran Beyşehir Belediyesi halka açık park ve yeşil alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.



Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 10 Temmuz'da başlayacak ve bir hafta sürecek 2.Uluslararası Demokrasi Şöleni öncesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, kent merkezinde halkın kullanımına açık park ve yeşil alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdiğini söyledi.



Çalışmaların özellikle demokrasi şöleninin düzenleneceği göl kıyısındaki Vuslat Parkı ve bünyesindeki yeşil alanlarda yoğunluk kazandığını belirten Başkan Özaltun, "Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu, tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçemizde, ilçe dışında ve yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin de yaz mevsimi nedeniyle ilçemize gelmeye başlaması ile birlikte artan ziyaretçi trafiğini gözönünde bulunduran ekiplerimiz, ilçemizin her köşesinde farklı çalışmalar sergiliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri, ilçe genelinde sinek ve uçkuna karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, diğer yandan kent merkezindeki tüm parklarımız, yeşil alanlar, kaldırım üzerlerinde ve orta refüjdeki ağaçlarımız da bitki haşeratına, ağaç ve yapak böcekleri ile özellikle kenelere karşı önlem amacıyla ilaçlanmakta ve dezenfekte edilmektedir. Yürütülen çalışmalarla şehrimizdeki ağaçların bit, sinek ve istenmeyen diğer zararlı haşerata yuva yapmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız yaz boyunca da devam edecek. Amacımız, hemşerilerimizin daha sağlıklı bir yaz dönemi geçirebilmesine imkan sağlamak. Bunun adına ekiplerimiz, 5 araçla ilçemiz merkezindeki 12 mahallemizde mesai yaparken, ilaçlama çalışmalarına yaya olarak katılan ekiplerimiz de sabahlara kadar gerçekleştirdiği mesai ile devam ediyor" dedi. - KONYA