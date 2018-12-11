Beyşehir'in Lezzetleri Tanıtılıyor

Beyşehir'de "Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu Ülkesiyle Bütünleşiyor"Projesi kapsamında, ilçenin yöresel lezzetleri, Türkiye'nin 7 farklı ilindeki ilkokullara gönderildi.

Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu Müdürü Sefer Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Yerli Malı Haftası kapsamında "Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu Ülkesiyle Bütünleşiyor" Projesini hazırladıklarını belirtti.

Proje kapsamında, ilkokul öğrencilerinin aileleri tarafından hazırlanan ilçenin yöresel lezzetlerinden tarhana, ceviz, üzüm, pekmez, Mevlana şekeri gibi ürünleri kargoyla Adıyaman, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Manisa, Samsun ve Rize illerinde bulunan ilkokullara gönderdiklerini aktaran Bakır, "Bu illerimizdeki ilkokullarımızın sınıflarıyla karşılıklı olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Bu proje ile ilçemizi ve Konya'mızı tanıtmaya gayret gösterdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.