Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerine atık su arıtma tesisi yapılacak
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Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerine atık su arıtma tesisi yapılacak

27.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:29
Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerine atık su arıtma tesisi yapılacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinin av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerine atık su arıtma tesisleri yapılacağı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinin av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerine atık su arıtma tesisleri yapılacağı bildirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe teşkilatı olarak Huğlu ve Üzümlü mahallelerine kazandırılması noktasında takipçisi oldukları atık su arıtma tesislerinin, kamu ihale bülteninde planlamasının yapıldığını belirtti.

Elkin, "Bölgemiz için hayati ihtiyaçlarımız arasındaki bu talebimizin en başından beri takipçisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Konya Milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendi'ye ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a göstermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Huğlu ve Üzümlü mahallelerimize atık su arıtma tesisleri şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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