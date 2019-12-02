Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezinde avcılık kıyafetleri dokunacak

02.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:30

Beyşehir ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "KOP bölgesinde mesleki gelişim, avcılık tekstil atölyesi merkezi"projesi hayata geçirilecek.

Proje kapsamında, av tüfeği üretiminin önemli merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde kurulacak tekstil atölyelerinde, avcılık kıyafetleri denildiğinde akla ilk gelen avcı yeleği ya da avcı montu, panço ve avcılık için gereken tekstil ürünleri dokunacak.

Beyşehir Kaymakamlığı sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin proje ortaklığında hazırlanan "KOP Bölgesinde mesleki eğilişim, avcılık, tekstil atölyesi" projesinin taraflar arasında protokol sözleşmesi imzalandı.

KOP Mali destek programları (KOPSOGEP) "sosyal projeler" çerçevesinde kabul gören projenin protokol imza töreninde imzalar Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk tarafından atıldı.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık'ın da eşlik ettiği imza töreninde, imzaların atılmasından sonra projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve 500 bin liralık mali destek sağlanan proje kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Konuk, burada üretilen tüfeklerin yüzde 80'inin 50'den fazla ülkeye ihraç edilmekte olduğunu da aktararak, "Bu proje sayesinde Huğlu'da kurulan tekstil atölyelerinde, avcılık kıyafetleri denildiğinde genellikle akla ilk gelen avcı yeleği ya da avcı montu, panço ve avcılık için gereken tekstil ürünleri dokunacaktır. Türkiye'de av tüfeği imalatının merkezi olan Huğlu mahallesinde av kıyafetlerinin dikilmesi bölge için elzemdir. Böylelikle KOP bölgesinde Huğlu Mahallesi, bu konuda misyonunu tamamlayacaktır. Ayrıca, yapılacak olan bu merkezde dezavantajlı bireylerin hiçbir mesleği olmayan kadınların, gençlerin istihdam edilebilirliği sağlanacak ve yeni iş sahaları oluşturulacak, üretim, pazarlama ve satış noktaları sayesinde istihdam artacaktır." dedi.

Kaynak: AA