Beyşehir'in 7 mahallesinde kurulan örtü altı seralarda üretim başladı
Beyşehir ilçesinde, 7 farklı mahallede kurulan örtü altı seralarda üretimin başladığı bildirildi.
22.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:39
Beyşehir ilçesinde, 7 farklı mahallede kurulan örtü altı seralarda üretimin başladığı bildirildi.
İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kaya, Konya Ovası Projesi (KOP) Kırsal Kalkınma 2019 yılı mali destek programı kapsamında "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" projesi yürütüldüğünü hatırlatttı.
Projenin yüzde 70'inin hibe, geriye kalan bölümünün çiftçi katkılı olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:
"İlçemizde 7 mahallemizde 10 çiftçimize kurulan 525 metrekare örtü seralar tamamlanarak üretime başlanmıştır. Seralarda incelemelerde bulunduk. Projenin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Destek veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz."
Kaynak: AA