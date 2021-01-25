Beyşehir'in 2021 yılı yatırım projeleri ele alındı

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin'in, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la düzenlenen yatırım planlama toplantısında bir araya geldiği bildirildi.

Elkin, toplantı sonunda konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Altay'a Beyşehir'le ilgili projelere göstermiş olduğu yakın ilgi ve duyarlılığından teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"2021 yılı yatırım planlaması dahilinde ilçemiz için tespit ve talep ettiğimiz projelerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a yatırım planlama toplantımızda takdim ettik.

Çok verimli geçtiğine inandığım toplantı ve ilçemiz ile ilgili projelerimize göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine şahsım, teşkilatım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar