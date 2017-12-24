Beyşehir İlçesinde Kar

Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, geceden beri etkili olan kar yağışının ardından güne beyaz örtüyle uyandı.



Beyşehir, yağan karla birlikte bembeyaz bir görüntüye büründü.



Kar yağışı nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avcılık faaliyetleri de durdu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle balıkçılar, mesaisine ara verdi.



İlçe merkezinde, balıkçı teknelerinin bulunduğu limanlara gelen bazı balıkçılar, kayıklarında kar temizliği yaptıktan sonra tekrar evlerine geriye döndü.



Kar yağışı nedeniyle aç kalan ve göl kıyılarına akın eden su kuşları da vatandaşların attığı ekmek parçalarıyla beslendi.



Hafta sonu tatili nedeniyle evlerinde bulunan çocuklar da kar yağışının ardından sokaklara çıkarak, tepsilerle ve altlarına serdikleri naylonlarla dik yokuşlarda kaymanın keyfini çıkardı.