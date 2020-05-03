Beyşehir İlçe Müftüsü Kükrek'ten fitre ve zekat açıklaması

Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından bu yılki kişi başı fitre miktarının 27 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, belirlenen bu miktarın asgari miktar olduğunu belirtti.

Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından bu yılki kişi başı fitre miktarının 27 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, belirlenen bu miktarın asgari miktar olduğunu belirtti.

Kükrek, Beyşehirli vatandaşların fitre, zekat ve tutmadıkları oruçları için fidyelerini Türkiye Diyanet Vakfı'na da verebileceklerini bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi olarak zekat, fitre toplamak ve bunları vatandaşlara ulaştırmakla da kendilerini görevli hissettiklerini ifade eden Kükrek, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan, geçmiş yıllarda olduğu gibi Beyşehir Şubesi olarak vatandaşlarımız fitre, fidye ve zekatlarını bizlere emanet ederse bunları alıyoruz. Bu yıl fıtır sadakası için en az kişi başı miktar 27 lira olarak belirlendi. Bu miktarı ve yukarısını vatandaşlarımız bize vermek isterlerse, biz onlara aracılık ediyoruz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum, fıtır sadakası bayramdan önce mutlaka fakirlerimize, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır, bunun kesin teminatını veriyoruz. "

Toplanan zekatları ise özellikle öğrenci bursları için kullandıklarını hatırlatan Kükrek, "Kur'an kurslarımızda bulunan öğrencilerimiz var. Onların ihtiyaçları ile öğrenci burslarında üniversite öğrencilerine kullandığımız için zekatın kullanımını biraz zamana yayıyoruz. Bu bakımdan vatandaşlarımız zekatlarını, fıtır sadakalarını ve tutmadıkları oruçların fidyelerini Türkiye Diyanet Vakfı'na verebilirler." dedi.

Kükrek, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi şubelere ramazan ayı münasebetiyle bu yıl da muhtaç ve yoksul olan ailelere dağıtılmak üzere 400 adet alışveriş kartı gönderildiğini vurgulayarak, bu kartların da Beyşehir Şubesi aracılığıyla tesbit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Kaynak: AA