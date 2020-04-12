Beyşehir havadan görüntülendi -Beyşehir kent merkezi, cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar ve göl sahilinden havadan dronla çekilen görüntüler Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya'nın...

-Beyşehir kent merkezi, cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar ve göl sahilinden havadan dronla çekilen görüntüler Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya'nın Beyşehir ilçesinde de meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve yeşil alanlar, Beyşehir Gölü kıyıları boş kaldı.

Kaynak: AA