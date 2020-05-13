Beyşehir Gölünde yasa dışı avlanmaya 46 bin 800 lira ceza Beyşehir Gölünde yasa dışı avlanmaya 46 bin 800 lira ceza Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri avlanma yasağının devam ettiği günlerde Beyşehir Gölünde yasa dışı olarak zıpkınla avlanmak suretiyle balık avladığı iddia edilen 4 kişiye toplamda 46 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Gölünde yasa dışı avlanmaya 46 bin 800 lira ceza

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri avlanma yasağının devam ettiği günlerde Beyşehir Gölünde yasa dışı olarak zıpkınla avlanmak suretiyle balık avladığı iddia edilen 4 kişiye toplamda 46 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından göl kıyılarında kaçak avlanmanın önüne geçebilmek amacıyla yürütülen denetim ve kontroller sürdürülüyor. Su ürünleri kontrol görevlileri, göle kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesi avlak sahasında sazlıklar arasında kaçak avlanmak için serilen balıkçı ağları belirleyip toplamak için yürüttükleri denetim ve kontroller esnasında 4 kişiyi dirgenle zıpkın avcılığı yaparak sazan balığı avlarken suçüstü yakaladı.

Kano üzerinde dirgenle (zıpkın avcılığı) avlanan balıkları geldikleri aracın bağajında serdikleri kilim altında saklayan iki avcıya yasak dönemde su ürünleri kanununa muhalefet ederek ruhsatsız tekne ile avlanmaktan kişi başı 10 bin lira olmak üzere toplamda 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Kesilen cezalar bölgenin milli park sahası olmasından dolayı ikiye katlayarak 40 bin lira olarak uygulandı.

Ayrıca, yine boy çizmesi giyerek sulara girmek suretiyle dirgenle zıpkın yaparak avlanan 2 kişiye de kişi başı 3 bin 400 lira olmak üzere toplamda 6 bin 800 lira idari para cezası kesildi. Zıpkınla bölgede avlanan 4 kişiye toplamda kesilen ceza miktarı 46 bin 800 liraya ulaştı. Zıpkınla avlanan kişilerin av malzemelerine ve avladıkları balıklara el konulurken, muhafaza altına alınan kano ise su ürünleri kontrol görevlileri tarafından motorlu testere ile kesilerek kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan, Beyşehir Gölü'nü kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi'nde de su ürünleri kontrol görevlileri tarafından uygun olmayan istihsal vasıtası ile avcılık yapmaktan bir kişiye 3 bin 400 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA