Beyşehir Gölünde  balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi
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Beyşehir Gölünde  balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi

KONYA ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü'nde jandarma ve beraberindeki ekiplerin yaptığı baskında sazlıklar arasında kaçak olarak balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta kullanılan mazlemeler ele geçirildi.

27.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:38
Beyşehir Gölünde  balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi

KONYA ve Isparta sınırları içinde yer alan Gölü'nde  jandarma ve beraberindeki ekiplerin yaptığı baskında sazlıklar arasında kaçak olarak balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta kullanılan mazlemeler ele geçirildi. Beyşehir İlçe Jandarma Komunatlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nen Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kıyakdede Mahallesi'ndeki sazlık alanda kaçak av yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine tekneyle ihbar edilen adrese giden ekipler sazlık arasında  balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta kullanılan mazlemeler ele geçirdi. Ekipler, malzemelere el koyarken, kim tarafından bırakıldığını tespit etmek içinde çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA

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