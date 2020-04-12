Beyşehir Gölü ve boş sokaklar, havadan görüntülendi
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Beyşehir, Konya, Güncel

Beyşehir Gölü ve boş sokaklar, havadan görüntülendi

KONYA'da, sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde Beyşehir Gölü ve ilçenin boş kalan sokakları, drone ile havadan görüntülendi.

12.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:39
Beyşehir Gölü ve boş sokaklar, havadan görüntülendi

KONYA'da, sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde Beyşehir Gölü ve ilçenin boş kalan sokakları, drone ile havadan görüntülendi.  

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağına Konya'da uyulurken, Beyşehir ilçesinin cadde ve sokakları, boş kaldı. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü ile ilçenin boş sokakları, drone ile havadan görüntülendi. 


Kaynak: DHA

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