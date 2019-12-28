: Beyşehir Gölü'nün temizliği için düğmeye basıldı

28.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:54

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya'da Beyşehir Gölü'nün temizliği için harekete geçti. Bakanlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile gölün 2021'e kadar temizlenmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Beyşehir Gölünde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü" hakkında bilgi veren Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olduğunu söyledi.

Bu kapsamda, Beyşehir Gölü'nün temizlenmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzaladıklarını belirten Kurum, 31 Mart Yerel Seçimlerin çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik manifesto kapsamında Konya'nın tüm ilçelerini gidip, vatandaşların tüm şikayetlerini aldıklarını anlattı.

Manifesto çerçevesinde gittikleri yerlerde vatandaşların ihtiyacını giderecek projeler için harekete geçtiklerini kaydeden Kurum, "Bu çerçevede kentsel dönüşümden, millet bahçesine sanayi tesislerimizin şehir dışına taşınmasından sokak sağlıklaştırmasına, tarihi kent meydanının yenilenmesi projesine, bisiklet ve yürüyüş yollarına kadar şehir içinde vatandaşımızın yaşam şartlarını iyileştirecek birçok projeyi başlattık. Başlatmaya da devam ediyoruz." dedi.

"Projelerimiz son safhaya geldi"

Beyşehir'de bir açılışta binlerce vatandaşa Beyşehir Gölü'nü bir an önce temizleyeceklerine dair söz verdiklerini anımsatan Kurum, "O günden bugüne proje çalışmalarımızı başlattık. Hem bilim adamları ile hem üniversitelerimizle hem de Bakanlığımızın ilgili birimleri, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz gölümüzün temizliğine ilişkin birçok proje yürüttüler, artık projelerimiz son safhaya geldi ve gölü sürekli izlemek için sabit bir istasyonu kuruyoruz ve bu istasyon mevsimsel geçişleri de dikkate alarak göldeki su kalitesini düzenli olarak izleyecek." bilgisini verdi.

Proje kapsamında, 3 bin hektarlık bir çalışma alanı belirlediklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu 3 bin hektarlık çalışma alanında özellikle çeşitli ebat ve özellikte, 'hayalet ağ' dediğimiz ağlardan tespit ettik ve su için ekosistemin korunması için de bu hayalet ağların temizlenmesi gerekiyor. Proje çerçevesinde, 15 milyon lira maliyeti olan ve etaplar halinde bu hayalet ağların temizlenmesi sürecine büyükşehir belediyemiz ile yapacağımız protokol çerçevesinde başlayacağız. 2020 yılının ilk çeyreği ile başlayıp inşallah 2021 yılında da temizlenmiş, tertemiz Beyşehir Gölü'müzü bölgemize kazandırmış olacağız."

Kurum, bu ilk etapta 5 milyon lira kaynağı Konya Büyükşehir Belediyesine gönderdiklerine işaret ederek, "Etaplar halinde de çalışmanın hızına göre de kaynak aktarımını yaparak Beyşehir Gölü'nü o eski özlediğimiz göl haline getirmek için adımlarımızı atmış olacağız. Hem Beyşehir'imizde hem diğer ilçelerimizde Konya'mızın, hemşehrilerimizin ne ihtiyacı varsa belediyelerimizle sivil toplum örgütlerimizle valimizle bir olmak suretiyle hep birlikte doğru adımları atarak, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız. Bu çerçevede Konya'mızı marka şehir haline getirecek adımları kararlı şekilde atmak suretiyle hemşehrilerimize layık olmaya çalışacağız. Protokolümüz, hem Beyşehir'imiz için hem Konya'mız için hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bakan Kurum'a, Konya'nın tüm projelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Millet bahçelerinin yapılması, eski sanayinin taşınması, Alaaddin cephe iyileştirmesi, Mevlana meydanındaki düzenlemeler ve son olarak tüm Türkiye'de açıklanan 400 sosyal konutun Konya'da olmasının Konyalılar için büyük mutluluk olduğunu anlatan Aktay, "Beyşehir, ilçelerimiz içinde en güzeli, Beyşehir Gölü'ne sahip tarihi bir alan. 651 kilometrekarelik alanıyla Beyşehir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü. Özellikle Beyşehir gölünün temiz kalması açısından yapacağımız çalışmalara bakanlığımızın 5 milyon lira destek vermesi Beyşehirimiz ve Konyamız açısından çok önemli. Beyşehir gölünü hem sulama amaçlı hem içme suyu amaçlı kullanıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek"

Bundan sonra ayrıca Beyşehir Gölü'nü ve Beyşehir'i turizmin merkezi yapma konusunda çalışma yürüttüklerine de değinen Altay, "Beyşehir Gölü bu manada sadece Konya'mız açısından değil, Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Bakanlığımız yapmış olduğu çalışmaları tamamlayarak Büyükşehir Belediyemize aktaracağı kaynakla biz de en kısa sürede ihaleyi gerçekleştirip, Beyşehir Gölü'nü eski temiz günlerine kavuşturmak için bir çalışma yürüteceğiz." bilgisini verdi.

Proje, iki etapta uygulanacak

İki etap olarak planlanan projenin birinci etabında, bakanlıkça hazırlanan, "Beyşehir Gölü Dip Çamuru ve Hayalet Balıkçılık Ağlarının Tespitine İlişkin Fizibilite Hazırlanması" projesi kapsamında doğal sit alanında kalan Beyşehir Gölü'nde belirlenen 3 bin hektarlık su alanında hayalet ağların temizlenmesi faaliyetleri yapılacak.

Gölün geriye kalan kısmında hayalet ağların tespiti ve bunların harita üzerine işlenmesi gerçekleştirilecek. Çalışma süresince periyodik olarak Gölden belirlenecek noktalardan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği kapsamında su numuneleri alınarak, analizleri yapılacak.

Ayrıca periyodik olarak gölden belirlenecek noktalardan dip çamuru numuneleri alınarak, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında analiz edilecek.

Göl içerisindeki ekosisteme olumsuz etkileri olabilecek tüm etkenler ve bu etkenlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Projenin ikinci etabında ise birinci etapta belirlenen noktalardan dip çamuru numuneleri analiz çalışmaları devam edecek. Protokol süresi boyunca mevcut durum ve hayalet ağı temizleme faaliyetlerini içerecek şekilde göl içi ekosistem değerlendirme raporu hazırlanacak ayrıca birinci etapta belirlenen göl içerisine olumsuz etki eden etkenlerin giderilmesine yönelik proje uygulanacak.

Kaynak: AA

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