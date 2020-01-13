Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu

13.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:39

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri yer yer buz tuttu.



Beyşehir'de kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından başlayan soğuk hava, kıyı kesimlerde buzlanmaya yol açtı. Sabah saatlerinde göl kıyıları buz tutarken, öğlen saatlerinden itibaren güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte don olan kesimler çözülüyor. Göl kıyılarının buzla kaplanması sonucu açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan su kuşları ise vatandaşların attığı ekmek parçalarıyla besleniyor. Buz tabakasının üzerinde yürüyen ve hareketsiz bekleyen bazı martılar dikkat çekerken, balıkçılar da buzları teknelerinin motor gücüyle kırarak ağ sereceği açık alanlara doğru ilerleyebiliyor. Avcılar, özellikle öğlen saatlerinde çıktıkları açıklarda ağ sererek balıkçılık faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Tekneleri limanda bekleyen bazı avcılar ise soğuklar nedeniyle balıkçılık faaliyetlerine ara verdi.



Öte yandan, buz tutan göl kıyıları ilçe merkezinde gün batımı anlarında da seyrine doyum olmayan kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Vatandaşlar göl kıyılarına gelerek bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyor. - KONYA

Kaynak: İHA