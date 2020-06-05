Beyşehir Gölü'nü Koruyacak Proje 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Başladı
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Beyşehir Gölü'nü Koruyacak Proje 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Beyşehir Gölü'nde temizleme çalışmalarına başladı.

Beyşehir Gölü'nü Koruyacak Proje 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Başladı
05.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:20

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Beyşehir Gölü'nde incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye çok önemli yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, Konya ve çevresi için Beyşehir Gölü'nün önemine değindi.

KORONA SÜRECİNDE DOĞANIN KENDİNİ YENİLEDİĞİNE ŞAHİT OLDUK

Koronavirüs sürecinin en hassas olunması gereken konunun çevre olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Başkan Altay, "İnsanların sokağa çıkmadığı, araçların yolda olmadığı süreçte karbon emisyonlarının düştüğüne ve adeta doğanın kendini yenilediğine şahit olduk. Bu da insanların doğaya ve çevreye verdiği tahribatın en güzel örneğidir aslında. Bu dönemden böyle bir ders çıkardık." diye konuştu.

ÇEVRE KONUSUNDA PROJELER YÜRÜTÜYORUZ

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda çeşitli projeler yürüttüklerini anlatan Başkan Altay, "Tüm ilçelerimizin atık su arıtma tesisleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. İnşallah tüm ilçelerimiz atık su arıtmaya kavuşmuş olacak. Ayrıca Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi'ni de en iyi uygulayan illerdeniz. Bu konuda ilçe belediyelerinin koordinasyonunu sağlıyoruz. İnşallah yeni uygulamalara da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÖLÜ YAŞATMAK VE TEMİZ TUTMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 5 milyon liralık desteğiyle Beyşehir Gölü'nde bir proje yürüttüklerini belirterek konuşmasına devam eden Başkan Altay, şunları kaydetti: "Göldeki balıkçı ağlarının temizlenmesini yapıyoruz. Önceden temizlenenleri tespit ederek, yeni tespitler yapıyoruz. Amacımız Beyşehir Gölü'nün doğal halini korumak. Çünkü Beyşehir Gölü sadece Konya'nın bir varlığı değil, tüm Türkiye'nin çok önemli bir varlığı. Beyşehir'e su çok yakışıyor. Beyşehir, turizmimizde önemli merkezlerimizden biri olacak ama aynı zamanda gölün korunması Konya'da tarımın korunması anlamına geliyor. Çünkü buradan her yıl özellikle Çumra'ya sulama için ciddi bir su alıyoruz. Ama bir taraftan da gölü yaşatmak, temiz tutmak en önemli görevimiz. Balıkçı ağlarının temizlenmesiyle birlikte göldeki ekosistemin de korunmasını arzu ediyoruz. Çünkü burada hayvan varlığı var. Bunun mutlaka korunması gerekiyor. Bu konuda herkese görev düşüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Çevre Günü'nde böyle bir başlangıç yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beyşehir'i korumak ve güzelleştirmek hepimizin görevi. Konya'nın tüm projelerinde olduğu gibi burada da finansman desteğini veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. İl Çevre Müdürlüğümüzle koordinasyon halinde tüm çevre sorunlarını birlikte projelendiriyoruz. Sayın müdürümüzün şahsında çevre müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Konya bu dönem koordinasyonla öne çıkan bir il oldu. İlçe belediyelerimizle birlikte Konya'yı adeta nakış nakış işliyoruz. İnşallah Konya çok daha güzel günleri görecek."

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile birlikte Beyşehir'in projelerini birlikte yerinde etüt ettik, istişare ettik. Kendisine Beyşehir halkı adına teşekkür ediyorum." dedi.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik de "5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüteceğimiz Beyşehir Gölü temizliği projesi için bir başlangıç yapıyoruz. Gölün gelecek nesillere bırakılabilmesi için korunması ve gerekli kirlilik önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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