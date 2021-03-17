Beyşehir Gölü'nden Konya ovasına su akışı başladı
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Beyşehir Gölü'nden Konya ovasına su akışı başladı

17.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:58
Beyşehir Gölü'nden Konya ovasına su akışı başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Taşköprü regülatörlerinin kapakları açılarak,, Beyşehir Gölü'nden Konya Ovasına su akışı yapılmaya başlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Taşköprü regülatörlerinin kapakları açılarak,, Beyşehir Gölü'nden Konya Ovasına su akışı yapılmaya başlandı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Konya Ovası'nın önemli tarımsal su kaynaklarından Beyşehir Gölü, bahar ve yaz döneminde BSA kanalı aracılığıyla ovalara aktarılan sularla hayat veriyor.

Mart ayının gelmesi ile birlikte gölden Beyşehir-Soğla-Apa (BSA) kanalına regülatör kapakları açılarak su akışı yapılmaya başlandı.

Kapaklar, göldeki su seviyesinin düşmesi ve tarımsal sulama mevsiminin geride kalmasının ardından uzun süredir kapalı bulunuyordu.

Öte yandan, Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, Beyşehir Gölü'nden Mart ayında BSA kanalına su akışı yapılmaya başlanmasına karşı olduklarını söyledi.

Tan, Taşköprü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sulama sezonu gelmemesine rağmen Beyşehir Gölü'nden kapakların açılarak kanala su akışı yapılmaya başlandığını vurgulayarak, "Beyşehir Gölü'nde zaten bu yıl yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle yeterince su depolaması yapılamadı. Bu mevsimde suya ihtiyaç olmamasına rağmen bu mevsimde regülatör kapaklarının açılmasına vatandaşlarımız da tepki gösteriyor. Şimdiden su alımı yapılması halinde, ihtiyaç duyulan dönemde gölde alım için su bulamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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