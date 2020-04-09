Beyşehir Gölü'nde yasak dönemde avlanmaya karşı drone ile denetim
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Beyşehir, Güncel

Beyşehir Gölü'nde yasak dönemde avlanmaya karşı drone ile denetim

Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı ihlallerine yönelik yürütülen denetim ve kontroller sıklaştırıldı.

09.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:31

Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı ihlallerine yönelik yürütülen denetim ve kontroller sıklaştırıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin de verdiği destekle 24 saat esasına göre zaman zaman drone da kullanılarak denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerinde devam eden av yasağına rağmen balık avı yapılmak üzere göl üzerine serildiği ya da sazlıklar arasına gizlendiği belirlenen ruhsatsız tekne ya da filikalar içerisinde tespiti yapılan binlerce metre balıkçı ağı ele geçirdi.

Ekipler, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Kıyakdede Köyü sahilinde avlanma yasağına rağmen göle ağ seren 2 kişiyi drone desteğiyle havadan görüntü elde ederek yakaladı.

Avda kullanılan 3 bin metre balıkçı ağına imha edilmek üzere el konulurken, avcılara idari para cezası uyguladı.

Ekiplerin denetimlerindeki bir başka adres de Beyşehir Gölü'nün İçerişehir Mahallesi oldu. Sazlıklar arasında bir filika içerisine saklanmış 3 bin metre balıkçı ağı ele geçiren ekipler, sahibi tespit edilemeyen ağlara imha edilmek üzere el koydu. Ruhsatsız tekne de muhafaza altına alındı.

Göle kıyısı bulunan Gölkonak köyünde de ekipler sazlık alan içerisine gizlenmiş vaziyette yasak avlanmada kullanıldığı değerlendirilen drone ile havadan görüntü alınarak tespit edilmek suretiyle ulaşılan eski ruhsatsız bir teknenin içerisinde sahipsiz bin metre balıkçı ağı ele geçirdi, tekne ve ağlar el konularak muhafaza altına alındı.

Öte yandan, ekipler denetimlerinde bölgedeki sportif amatör avcılığını da mercek altına aldı. Denetimlerde, Kurucuova Mahallesi pompa mevkisinde avcılığa yasak yerde olta attığı tesbit edilen 11 kişiye yer ihlalinden işlem yapılarak kişi başı 500'er lira, 1 kişiye ise aynı kapsamda ve üreme döneminde avı yasak olan türde sudak balığı avı yaptığı için bin lira olmak üzere toplamda 12 kişiye 6 bin 500 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Beyşehir Gölü'nde yasak dönemde avlanmaya karşı drone ile denetim

Kaynak: AA

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