Beyşehir Gölü'nde uçurtma sörfü heyecanı Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Hava Sporları Kulübü işbirliğinde Beyşehir Gölü üzerinde uçurtma sörfü heyecanı yaşandı.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Hava Sporları Kulübü işbirliğinde Beyşehir Gölü üzerinde uçurtma sörfü heyecanı yaşandı.

Uçurtma sörfü sporcusu Doç. Dr. Burkay Kutluhan Kaçıra, Beyşehir Gölü üzerindeki 3 adada uçurtma sörfü için inceleme yaptıklarını ifade ederek, adalarda rüzgarın zayıf olduğunu belirtti.

Kaçıra, "Karaburun Plajı'nda, kuzey, doğu ve batı yönünde esen rüzgarla uçurtma sörfü yapılabilecek. Kültürpark içerisindeki yapay plajın da bu sörfe elverişli olduğunu belirtmek isterim. Beyşehir Gölü'nün uçurtma sörfüne yatkın bir doğal bir yapısı olduğunu ve yerli ile yabancı turistlere bu noktadan tanıtım yapılmasının ilçeye turizm açısından getirisinin önemli olduğunu unutmamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA