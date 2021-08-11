Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)

Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Haberler | Güncel

GÖLDE KAYBOLAN BALIKÇI BULUNDUKonya'da, Beyşehir Gölü'nde tekneleri alabora olan 4 balıkçıdan 3'ü kurtarılırken, kayıp olarak aranan Mevlüt Uyanık (32) bugün akşam saatlerinde sağ olarak bulundu.

GÖLDE KAYBOLAN BALIKÇI BULUNDU

Konya'da, Beyşehir Gölü'nde tekneleri alabora olan 4 balıkçıdan 3'ü kurtarılırken, kayıp olarak aranan Mevlüt Uyanık (32) bugün akşam saatlerinde sağ olarak bulundu. Teknesinin alabora olduğu noktadan Karaburun plajına kadar attığı ağın şamandırasının üzerinde yüzerek geldiği belirlenen Mevlüt Uyanık, durumu fark eden plaj görevlileri tarafından kıyıya çıkartıldı. Görevliler, soğuktan üşüyen Uyanık'a battaniye örtüp, ambulans çağırdı. Uyamaması için de sürekli konuşturulmaya çalışılan Uyanık, daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.  

YORGUNLUKTAN EKİPLERE SESLENEMEDİKıyıya doğru yüzerken arama çalışmalarını gördüğünü ancak bitkin halde olduğu için sesini duyuramadığını belirten Mevlüt Uyanık, "Ömer Çavuş Adası'na yaklaşık 5 bin metre mesafedeydim. Balık tutmak için ağları atıyordum. 600 metre kadar ağ kalmıştı. O esnada düştüm. Bağırsam da kimse duymazdı" dedi. 

Uyanık'ı kıyıya çekip kurtaran plaj görevlisi Suat Sarıoğlan, "Plaj sonunda gölün kenarında bir ses duyduk. Kıyıya 3- 4 kilometre vardı. Kuş sandık. Sonra Yasin arkadaşımla gölün kenarına indik. Bir kişinin olduğunu fark ettik. Sadece kafası görünüyordu, yardım istiyordu. Hemen cankurtarana haber verdik. Cankurtaranlarımızla kıyıya getirdik. Bilinci açıktı. Cankurtaranlar gerekli ilk yardımı yaptılar. Şimdi ambulansa teslim ettik gönderiyoruz. Teknesi yoktu ve kendi başınaydı sadece sesi geliyordu. Su yutmadığını gördük. Titremesi vardı. Çok aç olduğunu söyledi" diye konuştu. 

?


Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 22:03:05. #1.16#

title