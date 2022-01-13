Beyşehir Gölü'nde tatlı su balıkçılarından av mesaisine kar molası - Haberler
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Beyşehir Gölü'nde tatlı su balıkçılarından av mesaisine kar molası

Beyşehir Gölü'nde tatlı su balıkçılarından av mesaisine kar molası
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar av mesaisine ara verdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar av mesaisine ara verdi.

İlçede akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Yağan karlar limanlarında bulunan balıkçı tekneleri doldururken, yağış ve soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nden geçimini sağlayan tatlı su balıkçıları da ava çıkmayarak avlanma faaliyetlerine ara verdi.

Yağış ve olumsuz hava koşullarından gölde yaşam süren su kuşları da etkilendi. Yiyecek arayışı içerisine giren binlerce su kuşu açıklardan göl kıyılarına akın etti. Kıyıda ince bir çizgi oluşturan ve kümelenen sakar meke sürüleri dikkat çekti. Su kuşlarının bazıları da sazlıkların kenarına birikti.

Bu arada, gölü besleyen su kaynakları da eriyen kar suları nedeniyle hareketlendi. Termiye çayının döküldüğü Jandarma Burnu mevkisindeki kıyılar kaynaklardan gelen sulardan dolayı çamur rengine dönüştü.

Kar yağışı ve soğuk havadan ilçedeki sokak hayvanları ile martılar da olumsuz etkilenirken, göl kıyısına gelen vatandaşlar martıları ekmek parçalarıyla besledi.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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