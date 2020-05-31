Beyşehir Gölü'nde 'su kuşları' gün yüzüne çıktı
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Beyşehir Gölü'nde 'su kuşları' gün yüzüne çıktı

TÜRKİYE'nin en önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü, mevsimine göre 100'ün üzerinde kuşa ev sahipliği yapıyor.

Beyşehir Gölü'nde 'su kuşları' gün yüzüne çıktı
31.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:34

TÜRKİYE'nin en önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü, mevsimine göre 100'ün üzerinde kuşa ev sahipliği yapıyor. Su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde çok sayıda kıyı kuşunu barındıran gölde, yaz aylarında suyun çekilmesi ve kıyı hattının sazlık alanların içinde kalması üzerine genellikle karabatak, bahri, erguvani balıkçıl, meke ve ördek türleri dikkati çekiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve gölde teknelerin az olması nedeniyle ise kuşlar gün yüzüne çıktı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 650 kilometrekare yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü, balıkların yanı sıra su kuşlarına da ev sahipliği yapıyor. Göle güzellik katan kuşlar, son dönemlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olması ve göle açılan teknelerinde az olması nedeniyle hem kıyılara gelmeye başladı hem de sayıları arttı. Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı öğretim üyesi Dr. Mustafa Arslan, göl ve çevresinde insan eli çekilince kuşların da kıyılara yuva yapmaya başladığını belirtti. Arslan, şunları söyledi:

"Sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı mesela bütün balıkçıl türlerinin şuanda biz hemen hiçbir ekipmana gerek kalmadan cep telefonuyla bile çekilebilecek kadar yakınlaştıklarını görebiliyoruz. Ördek çeşitlerimiz, mart ayından beri sürekli burada gözükürlerdi ama hiç kıyıya yaklaşmazlardı. Bizim kuşlar artık yuvalarını kıyıya çok yakın bir yere yapmaya başladılar. Suyun da yükselmesiyle beraber hemen 10 metre kıyıya doğru yuvalarını yaptılar. Bu daha önceden böyle olmuyordu."Göldeki kuş türlerini de anlatan Arslan, "Burada hemen elimizi uzatsak sakar mekelerimizin, su tavuklarının, su yelvelerinin ve bahrilerin yuvası var. Gece balıkçılı, çok yüzünü göstermez. Gece biz bunu sesinden duyarız. Parklardaki bizim şu andaki ağaçlarda tünüyorlar. Bu çok ilginç bir gelişme, sokağa çıkma kısıtlamasından sonra ben bunu gözlemliyorum. Daha önce de görüyorduk ama bu kadar yaklaştıklarını hiç görmemiştik" dedi.?

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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