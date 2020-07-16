Beyşehir Gölü'nde su altı sporları dalış alanları belirlendi
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Beyşehir Gölü'nde su altı sporları dalış alanları belirlendi

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yürütülen çalışmalarla su altı sporları dalış aktivitesi yapılabilecek alanların belirlendiği bildirildi.

Beyşehir Gölü'nde su altı sporları dalış alanları belirlendi
16.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:02

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yürütülen çalışmalarla su altı sporları dalış aktivitesi yapılabilecek alanların belirlendiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Beyşehir Gölü'nün su altı sporları turizmine kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu çerçevede ilçeye gelen 6 dalgıç tarafından göl üzerindeki muhtelif alanlarda suların derinliklerinde iki gün yürütülen tespit çalışmalarında, fotoğraf ve video çekimleri yapılarak, su altı sporları aktivitelerine uygun alanlar belirlendi.

Dalış Eğitmeni Murat Tayfun Altunsay, yaptığı açıklamada, belediyenin daveti üzerine Beyşehir Gölü'nde çalışma yapmak için ilçeye geldiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Beyşehir Gölü'nün su altı sporları turizmi açısından aktivitelerini değerlendirmek için dalışlar gerçekleştirdik. Yakın tarihte, önce Türkiye'den, sonra dünyanın birkaç yerinden su altı sporu tutkunlarını burada ağırlayabiliriz. Doğal güzelliğinin yanı sıra su altındaki güzellikleriyle de kendini bence ispatlamış bir bölge. Görüş gayet iyi, su kesinlikle bulanık değil. Yakın zamanda buranın bir su altı sporları cazibe merkezi olabileceğini düşünmekteyiz."

Altunsay, "Biz de su altı camiasının fertleri olarak elimizden gelen her türlü yardımı ilçeye ve Beyşehir Gölü'ne yapmak için hazırız ve üstümüze düşen vazifeyi biz de gerçekleştirmek istiyoruz. 6 kişilik bir ekiple su altı videoları çektik, noktaları keşif ettik ve fotoğraflama yaptık. Bölgenin coğrafi yapısını, su altı güzelliklerini inceledik, bunları arşivlemek için video ve fotoğraflarla kaydettik. Bunları yerel yönetimle değerlendireceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Adil Bayındır ise Beyşehir Gölü'nün her yönüyle turizme kazandırılmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, su altı sporu aktivitelerinde de yörenin yer alması için bu çalışmayı hayata geçirmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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