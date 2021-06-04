Beyşehir Gölü'nde sakar mekeler köprü altlarında kuluçkaya yattı
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Beyşehir Gölü'nde sakar mekeler köprü altlarında kuluçkaya yattı

Beyşehir Gölü'nde sakar mekeler köprü altlarında kuluçkaya yattı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir Gölü kıyılarında köprünün yağmur tahliye borularından destek alıp yaptıkları yuva üzerinde kuluçkaya yatan sakar mekeler görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü kıyılarında köprünün yağmur tahliye borularından destek alıp yaptıkları yuva üzerinde kuluçkaya yatan sakar mekeler görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda popülasyonu "en fazla" olan türlerden olan sakar mekeler, üreme mevsimi dolayısıyla kıyı kesimlerde topladıkları ot ve kamışlarla hazırladıkları yuvalar üzerinde kuluçkaya yattı.

Yumurtalarının üzerinde yavru bireylerin dünyaya gözlerini açmasını bekleyen sakar mekelerden bazılarının yuvalarını Eşrefoğlu Köprüsü'nün ayaklarına yakın bölümüne yapması vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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