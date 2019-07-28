Beyşehir Gölü'nde motorlu balıkçı tekneleri yarıştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devam eden göl festivali kapsamında göl üzerinde motorlu balıkçı tekne yarışları düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 15. Beyşehir Göl Festivali sürüyor. Festival kapsamında göl üzerinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, göl üzerinde motorlu balıkçı teknelerinin birinci gelebilmek için kıyasıya yarışı renkli görüntüler oluşturdu, sahili dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Festival çerçevesinde göl üzerinde kano ve yüzme yarışları da gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Adil Bayındır, yarışmalarda dereceye giren isimlere düzenlenen ödül töreninde madalya, kupa ve hediyelerini vererek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Beyşehir'de göl festivali kapsamında yamaç paraşütü etkinlikleri de düzenleniyor. Take-off pistinden atlayış gerçekleştirerek gökyüzünde süzülen paraşüt pilotlarının gösterisi, Beyşehir Gölü ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA