Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı
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Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı

13.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:44

Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı Konya'nın Beyşehir ilçesinde korona virüs salgını kapsamında yurt genelinde hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan balıkçılar, yasağın son gününde de göldeki av mesaisini sürdürdü.

Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde korona virüs salgını kapsamında yurt genelinde hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan balıkçılar, yasağın son gününde de göldeki av mesaisini sürdürdü.

Beyşehir Gölü'nden geçimini tatlı su balığı avı yaparak sağlayan çok sayıda balıkçı, hafta sonunda göle açılmadı. Göldeki balık popülasyonunun az olmasından ve bu durumun mazot giderini bile karşılayamadığından yakınan balıkçıların büyük bölümü yasak günlerde avlanmaya çıkmadı. Günlerini evlerinde dinlenerek geçirdi. Beyşehir kent merkezinde İçerişehir Mahallesi'ndeki limanda ve Köprübaşındaki limanlarında göle açılmaması dolayısıyla balıkçı teknelerinin büyük bölümünün toplu olarak park halinde olması dikkat çekti. Yasak günlerde göl üzerinde balık avına çıkan parmakla gösterilen az sayıda tekneye rastlandı. Avdan dönen bir balıkçı ise, karaya çıkarken eliyle tutarak poz verdiği levrek balığını göstererek, ağlarda başka balığa rastlayamadıklarından yakındı.

Öte yandan, hafta sonları ilçeye kıyısı olan Beyşehir Gölü, gözde mesire alanları, zengin tarihi ve doğal kültürel potansiyeli dolayısıyla ilçe dışından çok sayıda ziyaretçi çeken Beyşehir şehir merkezi de kısıtlama nedeniyle bomboş görüntüler sergiledi. Cadde, sokak ve parklar adeta sokak hayvanlarına kaldı. İlçe merkezinde göl kenarındaki park ve yeşil alanlar, kavşaklar, meydan, ana cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun olmaması nedeniyle sessizliğe büründü. Göl kıyıları, park ve yeşil alanlar, meydan ve caddeler, köprüler kısıtlamanın devam ettiği saatlerde havadan da görüntülendi.

Kısıtlamadan muaf tutulan görevliler ve bazı iş yeri sahipleri ve çalışanlar ile yakınlarındaki iş yerlerinden alışveriş yapmalarına izin verilenler dışında halkın evlerinden sokağa çıkmadığı, yasaklara riayet edildiği görüldü. Göl kenarında da martı ve sakar meke sürüleri yaşanan sessizlikte yiyecek arayışını sürdürdü.

Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı
Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı
Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı
Beyşehir Gölü'nde kısıtlamadan muaf balıkçılar da mesai yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES

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