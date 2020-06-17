Beyşehir Gölü'nde içerisinde ağ olan balıkçı teknesine 5 bin lira ceza
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Beyşehir Gölü'nde içerisinde ağ olan balıkçı teknesine 5 bin lira ceza

Beyşehir Gölü'nde içerisinde ağ olan balıkçı teknesine 5 bin lira ceza Konya'nın Beyşehir ilçesinde uygulanan balık av yasağının son günlerinde göl sularında içerisinde balıkçı ağları olan ticari teknesi bulunan avcıya 5 bin lira idari para cezası kesildi.

17.06.2020 01:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:21

Beyşehir Gölü'nde içerisinde ağ olan balıkçı teknesine 5 bin lira ceza

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde uygulanan balık av yasağının son günlerinde göl sularında içerisinde balıkçı ağları olan ticari teknesi bulunan avcıya 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Beyşehir Gölü üzerinde yaptığı denetim ve kontrollerde Üstünler adası bölgesinde yasak olmasına rağmen göl sularında bir balıkçı teknesi bulunduğunu belirledi. Balıkçı teknesinin içerisinde inceleme yapan ekipler, iki çuval balıkçı ağı buldu. Tekne sahibi avcı hakkında işlem başlatılırken, 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Gölde balık av yasağı döneminde balıkçı teknelerinin toplu olarak kendi limanlarında olması ya da karaya çıkarılması gerekiyor. Ayrıca, tekne limanda ise içerisinde ağ vb. av malzemesi de olmaması gerekiyor.

Öte yandan, su ürünleri kontrol görevlilerinin botla Beyşehir Gölü yüzeyinde yaptığı denetimlerde yasak dönemde balık avcılığı için tatlı sulara serildiği tespit edilen sahipsiz ağlar ele geçirildi. Göl yüzeyinde farklı noktalarda yapılan arama tarama faaliyetlerinde bin 600 metre sahipsiz balıkçı ağı bulunurken, ağ gözlerine takıldığı belirlenen çok sayıda canlı sudak, sazan, tatlı su kefali balığı ile yengeçler telef olmaktan kurtarılarak yeniden ait olduğu göl sularına salındı.

Balıkçı ağları ise imha edilmek üzere tekneyle toplanarak kıyıya çıkarıldı.

Beyşehir Gölü'nde içerisinde ağ olan balıkçı teknesine 5 bin lira ceza

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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