Beyşehir Gölü'nde boy limiti altında avlanmaya ceza Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasak olmasına rağmen boy limiti altında sudak balığı avladığı iddiasıyla 2 kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasak olmasına rağmen boy limiti altında sudak balığı avladığı iddiasıyla 2 kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Gölü'nün Yeşildağ avlak sahasında serbest dönem ticari balıkçılık faaliyetlerine yönelik yaptığı müşterek denetim ve kontrollerde, 2 kişinin yasak olmasına rağmen boy limiti altında sudak balığı yakalayarak alıkoyduğunu tespit etti.

Ekipler, 2 kişiye kişi başı 5 bin lira olmak üzere 10 bin lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Doğanbey Karakol Komutanlığı ekipleri, Yenidoğan Göletindeki denetimlerde ise, yasak olmasına rağmen çok sayıda olta kullanarak boy limiti altındaki sazan balıklarını alıkoyan 11 kişiye 3 bin 500 lira idari para cezası kesti.

Her iki denetimde de 13 kişiye toplamda kesilen ceza miktarının 13 bin 500 lira olduğu belirtildi.

Kaynak: AA