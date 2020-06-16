Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezonu kurban kesip dua ederek açtı
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Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezonu kurban kesip dua ederek açtı

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, bugün başlayan yeni sezonu, kurban kesip dualarla açtı.

16.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:18

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, bugün başlayan yeni sezonu, kurban kesip dualarla açtı.

Köprübaşı mevkisinde, göl kıyısında yeni sezon açılışı için bir araya gelen balıkçılar, bereketli ve kazasız bir avlanma sezonu için kurban keserek dua etti.

Gölden balık alım satımı yapan Hasan Katmerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde, av sezonu başlangıcında, Osmanlılar'dan bu yana devam eden bir geleneği günümüzde de yaşatmak adına bir araya geldiklerini söyledi.

Bu geleneğe göre, göle kurban adandığını anlatan Katmerci, şunları kaydetti:

"Bunu hem Allah rızası için yapıyoruz hem de Beyşehir'de yaşayan ve gölden ekmek yiyen tüm balıkçı meslektaşlarımızın, avlanma döneminde herhangi bir zarar görmemesi için yapıyoruz. Beyşehir Gölü'ne ayrıca bir vefa borcumuz var. Bu borcu ödemek adına, çoluğumuzun çocuğumuzun sadakası için biz bu geleneği günümüzde de kendimize bir şart ve kanun bildik, uyguluyoruz. 15 Mart'ta başlayan av yasağı, 16 Haziran itibarıyla bitti. İnşallah balıkçılarımızın nasibi bol olsun. Allah kaza bela vermesin, utandırmasın. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Yeni sezonun, meslektaşlarımıza ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyoruz."

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya ise balıkçıların, av yasağı döneminde büyük ölçüde kurallara uyduğunu belirterek, "Bu konuda herhangi bir sıkıntı çekmedik. Görevlilerimiz bu dönemde devamlı devriye attılar, ihbarlara gittiler. Burada da devamlı balık satış yerlerini kontrol ettiler. Genelde yasaklara uyulduğunu gördük. Tabi belli bir miktar ceza yazdığımız kişiler oldu." dedi.

Özellikle bölge dışından gelerek kural dışı avcılık yapanların büyük sıkıntılara neden olduğunu vurgulayan Kaya, yasa dışı avcılıkla mücadelede balıkçılardan da destek beklediklerini dile getirdi.

Yasal ölçüler dışındaki balıkların avlanmaması gerektiğini hatırlatan Kaya, "Çünkü yavru balıkları avladığımız zaman geleceğimizi de maalesef öldürmüş oluyoruz. Gelecekte çocuklarımızın bunlardan istifade etmesi için balıkların üremesine olduğu gibi büyümesine, kendisini geliştirmesine fırsat vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde balık nesli bitmiş olacak, ekolojik denge de bundan olumsuz etkilenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun açılmasının ardından "vira bismillah" diyerek göl sularına açılan balıkçılar, ağlarını sermeye başladı.

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezonu kurban kesip dua ederek açtı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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