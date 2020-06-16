Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezona "merhaba" dedi
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Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezona "merhaba" dedi

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezona "merhaba" dedi Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri av yasağının sona ermesinin ardından göl kıyısında toplanan balıkçılar kurban kesip dua ettikten sonra "vira bismillah" diyerek tekneleriyle açıldıkları tatlı sulara ağ sermeye başladı.

16.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:45

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezona "merhaba" dedi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri av yasağının sona ermesinin ardından göl kıyısında toplanan balıkçılar kurban kesip dua ettikten sonra "vira bismillah" diyerek tekneleriyle açıldıkları tatlı sulara ağ sermeye başladı.

Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan balık av yasağı 16 Haziran itibariyle son buldu. Yeni sezonu açan balıkçıların göl sularındaki mesaisi sonrasında yeniden motor sesleri yükselmeye başladı.

Beyşehirli avcılar, av sezonunun açılması dolayısıyla tarihi Taşköprü önündeki göl kıyısında toplandı. Kazasız belasız bir av dönemi ve bereketli bir sezon için göle kurban adayan balıkçılar, kurban kestikten sonra okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından hep birlikte ellerini semaya kaldırarak dua etti. Ardından balıkçı tekneleri motorlarını çalıştırarak açıldıkları göl sularıyla ağlarını yeniden buluşturdu.

Yeni av sezonunun açılışı dolayısıyla organizasyonu düzenleyen balık alım satımı yapan Hasan Katmerci, Beyşehir Gölü'nde balık avlanma sezonu başlangıcında Osmanlılar döneminden bu yana devam edegelen bir geleneği günümüzde de yaşatmak adına balıkçı camiası olarak bir araya geldiklerini söyledi. Katmerci, "Bu geleneğimize göre burada göle kurban adamak ve kesmek. Bunu hem Allah rızası için yapıyoruz. Hem de Beyşehir'de yaşayan ve gölden ekmek yiyen tüm balıkçı meslektaşlarımızın avlanma döneminde mesai yaptığı gölden herhangi bir zarar görmemesi için yapıyoruz. Beyşehir Gölü'ne ayrıca bir vefa borcumuz var. Bu borcu da ödemek adına, çoluğumuzun çocuğumuzun, kaşımızın gözümüzün sadakası için biz bu geleneği günümüzde de kendimize bir şart ve kanun bildik, uyguluyoruz. 15 Mart'ta başlayan av yasağı 16 Haziran itibariyle bitti. İnşallah balıkçılarımızın nasibi bol olsun. Allah kaza bela vermesin, utandırmasın. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Yeni sezonun meslektaşlarımıza ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya ise, 15 Mart'tan itibaren balıkların üreme dönemi olması dolayısıyla başlatılan yasağın son bulduğunu belirterek, "Av yasağı döneminde balıkçılarımız çok şükür yasaklara uydu. Bu konuda herhangi bir sıkıntı çekmedik. Kurum olarak görevlilerimiz zaten bu dönemde devamlı devriye attılar, ihbarlara gittiler. Burada da devamlı balık satış yerlerini kontrol ettiler. Genelde gördüğümüz yasaklara uyulduğu yönünde. Tabi belli bir miktar ceza yazdığımız kişiler oldu. Ama bu her sene bu dönemde normal, mutad olan şeyler. Genel itibariyle yüzde 90'lık oranda av yasağına uyuldu. O yüzden balıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni sezonlarının hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Kazasız, belasız, helalinden hayırlı bol rızıklar temenni ediyorum" dedi.

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezona 'merhaba' dedi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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