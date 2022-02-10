Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle tahliye edildi - Haberler
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Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle tahliye edildi

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle tahliye edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, balıkçı tekneleriyle karşı kıyıya taşındı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, balıkçı tekneleriyle karşı kıyıya taşındı.

Beyşehir Gölü'nün Hacıakif Adası'na yaz döneminde otlatılmak amacıyla bırakılan küçükbaş hayvanlar, gölün donmasıyla karşı kıyılardaki ağıllara uzun süre götürülemedi.

Kuzulama dönemi gelmesiyle hayvanlar, zor şartlar altında balıkçı tekneleriyle Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisindeki kıyıya nakledildi.

Bir oğlak da üşümemesi için soba kurulan kulübeye alınarak ısıtılmaya çalışıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Gölü, Konya, Güncel, Haberler

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