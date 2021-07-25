Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda günbatımı görsel şöleni
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda güneşin battığı anlar görülmeye değer görsel şölen ortaya çıkarıyor.
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda güneşin battığı anlar görülmeye değer görsel şölen ortaya çıkarıyor.
Dünya'da günbatımının en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklara, vatandaşlara gün batımında yoğun ilgi gösteriyor.
Göl kıyılarındaki yaya ve bisiklet yolunda yürüyüş yapan insanlar, bisikletiyle gezenler güneşin batışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar