Beyşehir Gölü Milli Parkı Kış Mevsiminde de Bir Başka Güzel

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya'nın Beyşehir Gölü, kış mevsiminde de tablo gibi görüntüler sergiliyor.

Tatlı su balıkçılığının yapıldığı Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda soğuk hava dolayısıyla avcıların büyük bölümü faaliyetlerine ara verirken, bazı balıkçılar ise günbatımı saatlerinde tekneleriyle göl sularına açılarak ekmek mücadelesi vermeye devam ediyor. Akşam saatlerinde serilen ağlar ise ertesi gün, gün içerisinde kontrol edilerek varsa takılan balıklar toplanıyor. Hava sıcaklıklarının gece eksi 9 dereceleri gördüğü Beyşehir Gölü kıyı kesimlerinde dondurucu soğuk havalar nedeniyle yer yer buzlanma olması dikkat çekiyor.

Öte yandan fotoğraf tutkunları da özellikle güneşin battığı saatlerde göl kıyılarına akın ederek günbatımını fotoğraflıyor. Gurup vakti, göl yüzeyinde adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Dağların gerisinden ve gökyüzünden bulutlar bu anlarda kızıl renklere boyanırken, bu görüntüler göl yüzeyine de güzel yansımalar yapıyor. Balıkçı tekneleri ve gökyüzünde kanat çırpan kuşlarla birlikte günbatımı görenleri kendine hayran bırakıyor. Günbatımının en güzel izlendiği noktalardan birisi olan Sevgi Adası'nda gelen gençler de güneşin batışını banklara oturarak izliyor. Beyşehir Belediyesinin mini ada üzerinde oluşturduğu "Beyşehir" yazısı da günbatımı anlarında fotoğraf tutkunlarının öz çekim yapmak için ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA