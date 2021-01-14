Beyşehir Gölü kıyısında kayıklarla ot temizliği
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Beyşehir Gölü kıyısında kayıklarla ot temizliği

14.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:32
Beyşehir Gölü kıyısında kayıklarla ot temizliği

Beyşehir ilçesinde, belediye ekipleri tarafından kayıklarla göl kıyısında ot ve yosun temizliği yapıldı.

Beyşehir ilçesinde, belediye ekipleri tarafından kayıklarla göl kıyısında ot ve yosun temizliği yapıldı.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi Taşköprü ve Eşrefoğlu Köprüsü'nun bulunduğu göl kıyılarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, göl yüzeyinde ot, yosun ve kamış gibi istenmeyen sucul bitkilerin yanı sıra, gelişigüzel tatlı sulara atılan yabancı maddelerin oluşturduğu görsel kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan temizlik faaliyetinin sona erdiği belirtilerek, yürütülen faaliyetle kıyı kesimde bulunan balıkçı teknelerinin de göl açıklarına gidiş ve gelişlerde daha rahat hareket etmesine imkan sağlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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