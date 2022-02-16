Beyşehir Gölü kıyısına lodosun sürüklediği buz kırığı yığınları ilgi çekiyor

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısına esen lodosun sürüklediği buz kırığı yığınları görenlerin ilgisini çekiyor.

Şiddetli soğuklar nedeniyle Ocak ayında Beyşehir Gölü yüzeyi tamamen donarak buzla kaplanmıştı. Uzun süre buzlarla kaplı olan Beyşehir Gölü'nde geçtiğimiz günlerde esen lodos, açıklardaki buzları eritti.

Lodosun sürüklediği buz parçaları ise göle kıyısı olan yerleşim merkezlerinden Akburun Mahallesi'nin sahilinde görenlerin ilgisini çeken kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kırık buz parçalarının sürüklendiği ve adeta buz dağları oluşturduğu kıyılara akın eden vatandaşlar, oluşan manzara nedeniyle özçekim yaparak görselleri sosyal medyadan paylaşıyor.

Mahalle sakinlerinden Erol Öksüz, gölde esen lodosun Akburun Mahallesi kıyısındaki Çetenin Burnu Mevkisinde karaya yığdığı buz kırıklarının en az 3 metrelik bir yükselti oluşturduğunu belirterek, uzun yıllardır böyle ilginç bir manzaraya tanıklık etmediklerini belirtti.

Görenlerin ilgisini çeken buz kırığı dağlarının üzerine çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdiklerini aktaran Öksüz, "Akburun Mahallesi'nin kıyıları hala buz tabakasıyla kaplanmış durumda. Balıkçılık faaliyetleri ise teknelerin buzların üzerinde kaydırılarak açıklara ulaştırılmasıyla başka bir mevkiden yeni başlamış bulunuyor. Görenlerin çok hoşuna giden beğenilen bu manzarayı yakından görmek isteyenleri mahallemize davet ediyoruz." dedi.