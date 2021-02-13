Beyşehir Gölü kıyılarında kısıtlama sessizliği

Beyşehir'de hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında göl çevresi yerini sessizliğe bıraktı.

Kısıtlama nedeniyle hafta içi günlerde oldukça hareketli olan Beyşehir Gölü kıyılarındaki park ve piknik alanları sessizliğe büründü.

Ziyaretçilerin uğrak yerlerinden Vuslat Parkı da kısıtlamada boş kaldı.

Bu arada, kısıtlamalar nedeniyle şehrin ana caddeleri ve Eşrefoğlu Köprüsü'ndeki araç trafiği de azaldı.

Polis ekiplerinin denetimleri ilçe genelinde sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar