Beyşehir Gölü kıyılarında kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyşehir Gölü kıyılarında kısıtlama sessizliği

13.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:48
Beyşehir Gölü kıyılarında kısıtlama sessizliği

Beyşehir'de hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında göl çevresi yerini sessizliğe bıraktı.

Beyşehir'de hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında göl çevresi yerini sessizliğe bıraktı.

Kısıtlama nedeniyle hafta içi günlerde oldukça hareketli olan Beyşehir Gölü kıyılarındaki park ve piknik alanları sessizliğe büründü.

Ziyaretçilerin uğrak yerlerinden Vuslat Parkı da kısıtlamada boş kaldı.

Bu arada, kısıtlamalar nedeniyle şehrin ana caddeleri ve Eşrefoğlu Köprüsü'ndeki araç trafiği de azaldı.

Polis ekiplerinin denetimleri ilçe genelinde sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Erol Büyükburç Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İstifa Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyşehir Gölü kıyılarında kısıtlama sessizliği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 13:50:51. #1.16#
title