Beyşehir Gölü kıyıları sessizliğe büründü
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Beyşehir Gölü kıyıları sessizliğe büründü

Beyşehir Gölü kıyıları sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "tam kapanma" dönemi Beyşehir Gölü kıyılarına da sessizlik getirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "tam kapanma" dönemi Beyşehir Gölü kıyılarına da sessizlik getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Beyşehir ilçe merkezinde de ana caddeler, parklar ve göl kıyıları adeta boşaldı.

Muafiyeti olmayanlar sokağa çıkamayınca, sahiller sessizliğe bürünürken, kıyı şeridindeki parklar, oyun ve spor alanları da boş ve sessiz kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece işine gidip gelenler ile görevlilerin olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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