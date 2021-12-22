Beyşehir Gölü kıyıları kısmen buz tuttu

KONYA (AA) - Konya'daki Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri kısmen buz tuttu.

İlçede üç gün önce etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde 40 santimetre ulaşan kar, yüksek kesimlerde yarım metreyi aştı.

Kar yağışının durmasının ardından gelen soğuk hava, Beyşehir Gölü'nün kıyıları da 3-4 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşmasına neden oldu.

Beyşehir Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar kar yağışı sonrası etkili olan şiddetli soğuklar nedeniyle mesaisine ara verdi. Balıkçı tekneleri de limanlarında buz kütleleri arasında mahsur kaldı.

Soğuk havadan bölgede yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkilendi. Kıyılara kadar gelen martı ve meke kuşlarını vatandaşlar attıkları ekmek parçalarıyla besledi.

Beyşehir Gölü kıyılarına gelen vatandaşlar ise buz tutan kesimlerde cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, suları çekilen kesimlerde kıyılara inerek buz tabakasının üzerinde yürüdüler.

AA muhabirine konuşan ilçe sakinlerinden Halil Gümüşel, Beyşehir Gölü'nün bundan 5-6 yıl önce de tamamen donduğunu söyledi.

Gölün şuan da kısmen donduğunu dile getiren Gümüşel, "Gölün kenarları da buz olunca, balıkçıların da çıkma şansı yok. Onlara bugün yasak var. Martıların ise böyle dans etmesi karla birlikte ayrı bir güzellik veriyor. Yani şu güzellikler Beyşehirli olarak çok hoşumuza gidiyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Buz kalınlığı da 3-4 santimetre kalınlığında var." dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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