Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını
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Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını

28.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:03

- Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 10. kilometresi Beyşehir Gölü kenarındaki Karadiken Mahallesi yakınlarında bulunan sazlıkların yandığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan sazlıklara müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi ile sazlıklardaki yangın bitişiğindeki ağaçlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürdü. İtfaiye ekiplerinin bölgeden ayrılması sonrasında ikinci kez aynı bölgeden alevlerin yükseldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler tekrar adrese yönlendirildi. Alana girmekte zorlanan ve kısmen girebilen itfaiye ekipleri yol kenarından alevlere müdahale edebildi. Yangın yapılan müdahale ve uzun uğraşlar sonrasında tekrar söndürüldü.

Sazlıklardaki yangının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilmesi neticesinde çıktığı tahmin ediliyor. Bölgede her yıl bu mevsimde sazlıklar zaman zaman ateşe verilerek yakılıyor. Ateşe verilen alanda çıkan yangın zaman zaman büyük boyutlara ulaşabiliyor.

Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını
Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını
Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını
Beyşehir Gölü kenarında sazlık yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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