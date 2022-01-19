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Beyşehir Gölü, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu

Beyşehir Gölü, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Kıyı şeridi donan Beyşehir Gölü fotoğraf tutkunlarına "doğal stüdyo" oldu.

KONYA (AA) - Kıyı şeridi donan Beyşehir Gölü fotoğraf tutkunlarına "doğal stüdyo" oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece sıfırın altında 14 dereceyi gören ilçede gölün kıyı kesimleri buz tuttu.

Hava koşulları nedeniyle balıkçıların çoğu faaliyetlerine ara verirken birkaç balıkçı sazan avı için zor şartlara rağmen mesaisini sürdürüyor.

Ava çıkan az sayıdaki balıkçının tekneyle buzu kırarak ilerlemesi ve gölde yiyecek arayan kuşlar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine, göl kıyılarının buz tutmasının balıkçıların işini zorlaştırsa da fotoğraf tutkunlarına çok güzel ortam oluşturduğunu söyledi. Büyükkafalı, şöyle konuştu:

"Güzellikleri görüntüleyebilmek için Beyşehir'e böyle zamanlarda İstanbul ve Kayseri başta olmak üzere il dışından da çok sayıda fotoğraf tutkunu geliyor. Buzlarla birlikte oluşan simetri ve kırıklar, üzerine bir de kar yağdığında, ortaya çok değişik fotoğraflar çıkarıyor. Bu fotoğrafçıların çok rastladığı bir durum olmadığı için çok ilgi çekiyor. Dolayısıyla kış mevsiminde de bölgemize çok fotoğraf toplulukları ve grupları geliyor. Onlara eşlik ediyoruz."

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

Beyşehir Gölü, Konya, kar, Güncel, Haber

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