- Beyşehir Gölü etrafında bisiklet turu başladı



KONYA - Değişik illerinden Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen çok sayıda bisiklet tutkunu, düzenlenen bisiklet festivali kapsamında Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün etrafında pedal çevirmeye başladı.

Beyşehir'de, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Ulusal Bisiklet Festivali Beyşehir Gölü kıyısındaki festival alanında başladı. Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği işbirliği halinde gerçekleştirilen iki gün süreli, Konya ve Isparta illerini kapsayan toplam 167 kilometrelik mesafeden oluşan parkuru olan Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu'na Türkiye'nin kilometrelerce uzaklıktaki değişik illerinden ilçeye gelerek kayıt yaptıran 148 bisiklet tutkunu katılıyor. Turun başlangıcı olan Beyşehir ilçe merkezinde yer alan göl kenarındaki festival alanında buluşan her yaştan bisiklet tutkununun arasında aile fertleriyle katılanlar da yer alıyor.

Etkinliğin başlangıcında yapılan konuşmalarda, "Bu bir performans turu değil, bir yarış değil. Amacımız, doğayla iç içe bir gezi yapmak, gezebilmek. O açıdan, belirtilen kurallara uymanızı rica ediyoruz. İyi eğlenceler" denilerek, tura iştirak eden katılımcılar dikkat etmeleri gereken çeşitli konularda uyarılıp bilgilendirilirken, ardından bisiklet turu festival meydanında dönerek atılan turlarla başladı. Bisiklet severler, iki etap halinde sürecek turun bugünkü bölümünde Beyşehir-Yeşildağ-Kurucuova-Gölkonak-Gölyaka ve kamp alanının bulunduğu Kızıl Kilise bölgesinde 78 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

167 kilometrelik tur

Ardından geceyi buradaki kamp alanında kuracakları çadırlarda geçirecek ve burada düzenlenecek çeşitli aktivitelere katılacak bisiklet severler, pedal çevirecekleri güzergah boyunca verilecek mola alanlarında ise Milli Parklar Fotoğraf Sergisi'ni gezerek Yeşildağ bölgesindeki Leylekler Vadisi'ni de ziyaret edecek. Katılımcılar, molalar esnasında güzergah boyunca göl kıyılarındaki doğal güzellikleri fotoğraflama imkanı da bulabilecek. Beyşehir Gölü etrafındaki bisiklet turunun yarın gerçekleştirilecek ikinci bölümünde ise Gedikli-Çeltek-Fele-Beyşehir etrafında 89 kilometrelik etapta pedal çevirecek olan bisiklet severler, ardından festival alanına gelerek toplam 167 kilometrelik turu tamamlamış olacak. Etkinlik sonunda festival meydanında düzenlenecek törende ise tura katılanlara katılım belgeleri takdim edilecek.