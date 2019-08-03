Beyşehir Göl Festivali nedeniyle ilçede düzenlenen etkinlikler bisiklet yarışlarıyla sürdü.

Yarışlarda, Konya'da faaliyet gösteren farklı bisiklet kulüplerine mensup sporcular birinci gelebilmek için kilometrelerce pedal çevirdi.

Yarışların yıldızlar kategorisindeki ilk etabında Beyşehir-Huğlu etabı koşuldu.

Gençler ve Yıldız B kategorisinde yarışan bisikletçiler festival meydanı girişinde başlayan ve Huğlu Mahallesi'nde sona eren 34 kilometrelik Huğlu etabını tamamladıktan sonra yerleşim merkezinin meydanında, geçtiğimiz günlerde silah fabrikasında çıkan yangın dolayısıyla, "Türkiye'mizin gururu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ve Huğlu halkına geçmiş olsun" yazılı pankart açtı.

Bisiklet yarışlarının ikinci etabında ise Yıldız A kategorisindeki bisikletçiler şehir içi kriteryum koşusunu gerçekleştirdi. Festival meydanı girişinde başlayan yarış, üniversite kavşağında son buldu.

Yarışmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalya, kupa ve ödülleri Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, Beyşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Yağcıoğlu ile diğer protokol mensupları tarafından verildi.

Kaynak: AA