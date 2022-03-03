Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhlis Bülbül seçildi - Haberler

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Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhlis Bülbül seçildi

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhlis Bülbül seçildi

Konya'da Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhlis Bülbül seçildi.

Konya'da Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhlis Bülbül seçildi.

İlçedeki bir kafede gerçekleştirilen genel kuruldaki seçimlerde, mevcut başkan Yaşar Yıldırır ile Muhlis Bülbül yarıştı.

Seçimlerde, 724 oy alan Bülbül, başkanlığa seçildi. Yıldırır ise 710 oy aldı.

Bülbül, yaptığı konuşmada, oda üyelerine kendisini göreve layık görmesinden dolayı teşekkür etti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Konya, Güncel, Haberler

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