Konya'da Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhlis Bülbül seçildi.

İlçedeki bir kafede gerçekleştirilen genel kuruldaki seçimlerde, mevcut başkan Yaşar Yıldırır ile Muhlis Bülbül yarıştı.

Seçimlerde, 724 oy alan Bülbül, başkanlığa seçildi. Yıldırır ise 710 oy aldı.

Bülbül, yaptığı konuşmada, oda üyelerine kendisini göreve layık görmesinden dolayı teşekkür etti.