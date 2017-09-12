Beyşehir'e Yeni Yürüyüş ve Gezi Yolu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, kent merkezindeki Beyşehir Gölü kıyısında yeni yürüyüş ve gezi yolu oluşturdu.



Beyşehir Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Vuslat Parkı içerisindeki jandarma burnu mevkisi olarak bilinen alanda yeni yürüyüş ve gezi yolu oluşturdu. Söz konusu alandaki yolda bir süredir devam eden baskı beton çalışmaları sona erdi. Ardından bu alanda yürütülen peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Kamelyalar da yerleştirilen alanın gece aydınlatması da yapılırken, bölge jandarma ve görevli araçların kullanımı dışında araç trafiğine yasaklandı.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Vuslat Parkı'nda, göl kıyısındaki jandarma mevkiisi bölümünü halkın kullanımına açarak yeni bir yürüyüş ve gezi yolu haline getirdiklerini söyledi. Bu alandaki zemini baskı beton konforuyla tanıştırdıktan sonra peyzaj ve yeşil alan çalışmalarına hız verdiklerini, ardından bölgeye halkın istifadesine sunmak üzere kamelyalar yerleştirdiklerini belirten Özaltun, "Burası hem gezi ve yürüyüş yolu hem de, halkımızın ve ilçemize gelen ziyaretçilerimizin göl manzarasını, doğal güzelliklerini ve akşam saatlerinde günbatımını izleyebilecekleri, oturup hoş vakit geçirebilecekleri nezih bir alan haline getirildi. Ziyaretçilerimizin gece de buradan istifade etmesi için kademelerimizde üretilen kendi imalatımız olan 10 adet aydınlatma direği dikildi. Aynı şekilde, kendi imalatımız olan kamelyalar konuldu. Burada hoş ve nezih bir ortam oluşturduğumuza inanıyoruz. Burayı araç trafiğine kapattık, aynı şekilde bu bölgede insanlarımıza rahatsızlık vermemesi için mangal yakılmasına da izin vermiyoruz. Buradaki göl kıyısında hayata geçirmeyi planladığımız yeni ve farklı projeler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi buradaki göl kıyısında tohumunu atıp nilüfer çiçeği bahçesi oluşturarak burayı fotoğrafçılarımızın da görsel yönden ilgisini çekebilecek daha cazip hale getirmek istiyoruz. Bu ve farklı projelerimizi de zaman içerisinde hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu. - KONYA