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Beyşehir'e yangın havuzu yapılıyor

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'e yangın havuzu yapılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde muhtemel orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere yangın havuzu yapımına başlandığı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde muhtemel orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere yangın havuzu yapımına başlandığı bildirildi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede helikopter ve yangın söndürme arazözlerinin su ikmalini yapabilmesi için yangın havuzlarının hayati bir önem taşımakta olduğu anımsatıldı.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Böylece yangına müdahale süresinin kısalmasına, böylelikle daha erken ve yangına müdahale sıklığının artmasına olanak sağlanacaktır. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Yeşildağ Orman İşletme Şefliği Dumanlı Yaylası mevkisinde olası orman yangınlarında arazöz ve helikopterlerin etkin kullanımını sağlamak ve yangınlarla daha etkin ve hızlı mücadele edebilmek için yangın havuzu yapımı işine başlanılmış olup, yıl sonuna kadar yapımı tamamlanacaktır."

Beyşehir'e yangın havuzu yapılıyor

Beyşehir'e yangın havuzu yapılıyor

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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