Beyşehir'e Doktor Atamaları

Beyşehir ilçesine atanan 11 yeni doktorun görevlerine başladığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan 4 yeni uzman ile 7 pratisyen hekimin görev yapmaya başladığını belirtti.

Küçükbuzcu şunları kaydetti:

"Hastanemize bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, bir anestezi ve reanimasyon uzmanı ile deri ve zührevi hastalıklar uzmanı ile 7 tane pratisyen hekim atandı. Doktorlarımız görevlerine başladı. Yeni atanan doktorlarımızın ardından hastanemizde eksik branşlarda uzman hekim ihtiyacımız da önemli ölçüde giderildi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."