Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı

Beyşehir ilçesine atanan uzman hekimlerin göreve başladığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne iki farklı branşta yeni uzman hekim atamasının yapıldığını bildirdi.

Başhekim Küçükbuzcu, ataması yapılan doktorların göreve başlayarak polikliniklerinde hasta kabul etmeye başladığını belirtti.

Küçükbuzcu, "Hastanemizde mesai yapmaya başlayan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Ordahan ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Şemmi Koyuncu'ya yeni görevinde başarılar dilerken, ilçemize ve hastanemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA